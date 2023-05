Oto przyczyny tycia w nocy. Dlaczego rano ważymy mniej? Tak sen wpływa na wagę ciała i odchudzanie

Sen jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Aby jednak był regenerujący, pomagał zachować zdrowie i dobre samopoczucie, powinien trwać nieprzerwanie co najmniej siedem godzin na dobę.

Różnica w wadze rano i wieczorem to całkiem naturalna, fizjologiczna rzecz. W ciągu dnia zjadamy pewne ilości pokarmów, pijemy płyny więc i waga wzrasta. Różnica wagi rano i wieczorem u dorosłego człowieka może wynosić nawet do 2 kg. Wpływa na to wiele czynników, m.in. zawartość wody w organizmie.