Oto przydatne akcesoria do roweru na wiosnę 2022. W takie dodatki warto wyposażyć swój rower na sezon [30.04.2022]

Polska jest na czwartym miejscu w Unii Europejskiej pod względem produkcji rowerów. Paradoksalnie to właśnie na początku pandemii, w maju 2020 roku, zarejestrowano wysoki skok produkcyjny - powstało ich wtedy 119 tysięcy! Moda na ekologiczny tryb życia, chęć poprawy stanu zdrowia czy drożejące paliwo, to wszystko sprawia, że po rower sięgamy coraz chętniej. Warto wiedzieć, jakie akcesoria rowerowe mogę nam się przydać zarówno podczas dojazdu do pracy, jak i na krótszych trasach: