Oto przytulny dom Małgorzaty Pieńkowskiej. Tak mieszka i żyje na co dzień Marysia z "M jak miłość" [1.10.22]

Małgorzata Pieńkowska od lat pozostaje wierna serialowi "M jak Miłość". Gra tam córkę Barbary i Lucjana Mostowiaków, a także mamę Piotra i Pawła (Marcin Mroczek i Rafał Mroczek). Aktorka rzadko widywana jest w innych produkcjach telewizyjnych, sporadycznie pojawia się w reklamach. Pomimo to rola serialowej Marysi przyniosła jej rozpoznawalność w całym kraju, a sama gwiazda stała się ulubienicą wielu Polek i Polaków. Jeżeli zastanawiacie się, jak mieszka i żyje na co dzień Małgorzata Pieńkowska, zachęcamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć.