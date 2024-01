Oto siostra Joanny Krupy. Zobaczcie Martę Krupę na odważnych zdjęciach [16.01.2024]

Młode lata i początki kariery Marty Krupy

Urodzona 10 maja 1986 roku w Chicago, Marta Krupa to nie tylko młodsza siostra Joanny Krupy, lecz także utalentowana artystka, której kariera rozwija się w różnych dziedzinach.

To aktorstwo: w filmie "Lauren Hildebrandt: Live from Hollywood" zagrała u boku swojej siostry.

To taniec: popularność w Polsce zdobyła dzięki udziałowi w "Tańcu z gwiazdami", gdzie jej taneczne umiejętności i charyzma zapewniły jej ósme miejsce w tym popularnym show.

To muzyka: po przeprowadzce do Polski, Marta Krupa rozpoczęła swoją karierę muzyczną. W 2023 roku wydała debiutancki singiel "Call me", współpracując z Christianą Lorin i Tomaszem Lubertem z "Virgin". To wyjątkowe połączenie przypomina początki kariery Dody, która również startowała w zespole "Virgin".