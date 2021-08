Oto skąd pochodzi Twoje nazwisko! Zobaczcie genezę najpopularniejszych nazwisk [13.08.2021]

NOWE Nie tylko Messi. TOP 10 najlepszych darmowych transferów w historii futbolu

Lionel Messi przeszedł z FC Barcelona do Paris Saint-Germain bez kwoty odstępnego. Francuski klub skorzystał na tym, że Argentyńczykowi skończył się kontrakt w Hiszpanii. W historii futbolu było mnóstwo "darmowych" transferów (pozostawało wydać na pensję dla piłkarza i prowizje dla różnej maści agentów). Mimo że klub za danego gracza nie zapłacił nawet eurocenta, to okazywał się on świetną inwestycją, a z nową drużyną sięgał po najcenniejsze trofea z Ligą Mistrzów włącznie. Jak będzie w przypadku Messiego, zobaczymy. Tymczasem zapraszamy do obejrzenia TOP 10 najlepszych darmowych transferów w historii futbolu. Bohaterem jednego z nich jest Polak!