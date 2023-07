Oto skutki jedzenia natki pietruszki. To dzieje się z organizmem gdy ją jemy [31.07.2023 r.] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Natka pietruszki to najpopularniejsze ze źródeł witaminy C i żelaza. Najlepsza będzie natka w wersji surowej wówczas ma najwięcej witaminy C.Szczegóły znajdziecie na kolejnych zdjęciach >>> zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (14 zdjęć)

Natka pietruszki pewnie większości z nas kojarzy się rosołem. Jest to jednak warzywo które ma wiele zastosowań i powinniśmy je dodawać do wielu potraw. Wzmacnia włosy i paznokcie, utrzymuje skórę w dobrej kondycji. Poza tym przyczynia się do utraty wagi. A to dopiero początek listy zalet niepozornej natki. Zobaczcie co dzieje się z organizmem kiedy sięgamy po zieloną część pietruszki.