Oto sposoby na długie i gęste rzęsy w miesiąc. Takie są naturalne triki na piękne rzęsy [8.04.2024 r.]

Oto naturalne sposoby na piękne i gęste rzęsy

Wiele kobiet marzy o tym, by mieć długie, gęste i naturalne rzęsy - bez doczepianych sztucznych rzęs, bez zalotki a nawet bez tuszu do rzęs. Stres, niewłaściwa dieta czy niedokładny demakijaż często prowadzą do problemów nie tylko ze skórą, ale też z rzęsami - stają się one suche, łamliwe i wypadają.