Oto sposoby na mrówki w ogrodzie. Jak się ich pozbyć? Np. cynamonem [24.05.21 r.]

Egzamin ósmoklasisty 2021 - język angielski. Oto rozwiązania i sugerowane odpowiedzi. Podamy tu arkusz CKE

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego to trzeci test, do którego przystępują uczniowie. Odbędzie się on w czwartek 27 maja 2021 i potrwa 90 minut. W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania sprawdzające sprawność językową uczniów, rozumienie i tworzenie wypowiedzi, a także znajomość środków językowych.