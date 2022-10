Oto stawki emerytur w październiku 2022. Mamy tabelę wyliczeń po zmianach podatkowych [2.10.22]

Oto stawki emerytur w październiku 2022. Do emerytów we wrześniu trafiła czternasta emerytura. Oznacza to, że w październiku przelewy znowu będą inne. Seniorzy otrzymają podstawowe świadczenie, jakie im przysługuje po tegorocznej waloryzacji emerytur oraz po wprowadzeniu zmian podatkowych.Reforma podatkowa polegała na obniżeniu najniższej stawki podatkowej z 17 do 12 proc. Osoby otrzymujące emerytury w wysokości do 2500 zł brutto nic nie skorzystały na tej zmianie (o ile nie mają innych dodatkowych dochodów opodatkowanych PIT) bowiem cały ich dochód z takiej emerytury mieści się w kwocie zwolnionej z podatku – 30 000 zł.Inaczej jest u osób, które mają wyższe emerytury. W ich przypadku ZUS od emerytury brutto potrąca i składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek. Co to oznacza dla seniorów? Zobacz, jakie są poglądowe stawki emerytur brutto i netto. Szczegóły na kolejnych stronach ---->

Paweł Dubiel