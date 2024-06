Oto świetne 5 trików na najlepsze muffinki. Zobacz jak sprawić by były idealne [11.06.2024]

Muffinki to znane i popularne słodkości, które można kupić w wielu piekarniach i cukierniach, jednak można je także upiec samodzielnie. Dzięki temu będziemy mieli pyszny deser, przygotowany ze znanych nam składników, bez sztucznych barwników czy aromatów. W dodatku pieczenie to świetna zabawa!

Muffinki – proste i szybkie

Muffinki to słodkości bardzo łatwe do wykonania. Większość przepisów mówi o tym, by wszystkie suche składniki wymieszać ze sobą, dodać do nich składniki mokre, a następnie całość krótko zmiksować, tylko do połączenia się składników. Można zatem przygotować pyszne babeczki w kilka minut!