Oto tabela wyliczeń kosztów urządzeń w domu. Tyle rocznie płacimy za wykorzystanie prądu [12.08.2023 r.]

Nie na każdym urządzeniu elektrycznym uda nam się oszczędzić, dlatego warto wybierać te energooszczedne, szczególnie jeśli chodzi o urządzenia często używane, jak lodówka, pralka czy zmywarka. I tak jak przy lodówce nie mamy pola do popisu przy jej użytkowaniu tak już przy innych urządzeniach jak najbardziej.

Oszczędzanie energii to nie tylko więcej pieniędzy ale i ekologia, więc warto zadbać o środowisko i nasz portfel. Najprostszym sposobem na oszczędzanie jest przyjrzenie się urządzeniom, z których korzystamy w ciągu dnia. Włączanie pralki czy zmywarki w pełni załadowanych to dopiero początek do niższych rachunków.