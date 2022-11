Oto tabela wyliczeń listopadowych i grudniowych emerytur. Tak wpłynęła na nią waloryzacja i zmiany podatkowe [17.11.2022 r.]

W październiku emeryci znów dostali inne przelewy emerytur w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wynikało to z faktu otrzymania we wrześniu dodatkowej kwoty - tzw. Czternastej Emerytury. W listopadzie i grudniu wypłaty emerytur będą na takim samym poziomie, jak w październiku. Zmiany rok do roku są jednak bardzo duże!

W styczniu doszło do pierwszych zmian podatkowych w ramach programu Polski Ład, a w marcu tradycyjnie emerytury były waloryzowane. Niewielką poprawę niektórych emeryckich budżetów – podobnie jak wszystkich osób płacących podatek według skali tabeli podatkowej – powinna przynieść kolejna reforma podatkowa, a konkretnie obniżenie najniższej stawki podatkowej od lipca z 17 do 12 proc.