Oto tabela wyliczeń nowej waloryzacji emerytur. Prognozowane podwyżki dla emerytów [9.06.23] S, AJS

Opublikowane wyliczenia są szacunkowe, a ostateczne kwoty podwyżek zostaną potwierdzone dopiero w przyszłym roku. Zobaczcie na kolejnych slajdach prognozowane kwoty nowych emerytur.Przedstawiamy szacunkowe wyliczenia waloryzacji emerytur na 2024 rok, oparte na obecnym wskaźniku waloryzacji 10,19%. archiwum Polska Press Zobacz galerię (16 zdjęć)

Chociaż prognozy na rok 2024 sugerują mniejszą waloryzację, to pamiętajmy, że są to tylko przewidywania, które mogą ulec zmianie w zależności od wielu czynników, takich jak inflacja, stopa bezrobocia czy produktywność gospodarki. W galerii zdjęć przedstawiamy szacunkowe wyliczenia waloryzacji emerytur na 2024 rok, oparte na obecnym wskaźniku waloryzacji 10,19%. Planuje się natomiast jeszcze wprowadzenie programu "300 plus dla emerytów". Według informacji, które są publikowane przez portale internetowe, przewidywana jest waloryzacja zarówno procentowa, jak i kwotowa. W takim przypadku minimalna emerytura zostałaby podniesiona kwotowo. Obecnie wynosi ona 1 588 zł 44 gr, a po podwyżce o 300 zł wzrosłaby do 1 888 zł 44 gr brutto. Osoby otrzymujące świadczenia poniżej 2 800 zł brutto miałyby zagwarantowane podwyżki kwotowe. Wyższe emerytury z kolei byłyby podnoszone procentowo, ponieważ byłoby to bardziej korzystne. Ten program to na razie jednak tylko plany, a więc nie umieszczaliśmy go w naszych wyliczeniach.