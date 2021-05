Oto TOP 10 najlepszych zamienników cukru. Tym możesz zastąpić cukier [lista - 24.05.2021]

Czym zastąpić cukier w przepisie?

Cukier to jeden z podstawowych składników wielu przepisów zarówno słodkich, jak i wytrwanych. Bez względu na to, do czego dodasz cukier, jego główne zadanie pozostaje niezmienne: nadać potrawie lub napojowi pysznego smaku.

Chociaż cukier jest ważny w codziennej diecie, łatwo z nim przesadzić, zwłaszcza gdy jest "ukryty" w produktach, które tradycyjnie postrzegamy jako "zdrowe". Dlatego wiele osób próbuje zastąpić cukier innym, zdrowszym zamiennikiem.

Zamienniki cukru - który wybrać?

Decyzja, który substytut cukru wybrać, zależy od tego, do czego ma być użyty i jaką rolę ma spełnić.

Czym zastąpić cukier w przepisach? Dodanie słodyczy bez użycia cukru jest całkowicie możliwe dzięki tym łatwym zamiennikom, które prawdopodobnie masz w swojej kuchni.