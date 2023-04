Oto tradycyjne potrawy na Wielkanoc. Takie dania powinny się znaleźć na wielkanocnym stole [7.04.2023]

Co podać na śniadanie wielkanocne? Takie dania powinny się znaleźć na wielkanocnym stole

Wielkanocne śniadanie poprzedzone jest tradycyjnym święceniem potraw, czyli święconką w Wielką Sobotę oraz mszą rezurekcyjną w sobotę wieczorem lub w niedzielę wcześnie rano. Co powinno się znaleźć na wielkanocnym stole? Zobacz w poniższej galerii:

Wielkanoc to świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego.

Oto najważniejsze dania na wielkanocne śniadanie. Oto tradycyjne potrawy na Wielkanoc

Najważniejszym elementem wielkanocnego śniadania są jajka. Podawane w najróżniejszej postaci są symbolem życia i odrodzenia, a to właśnie jest sens Wielkanocy - zmartwychwstanie. Zanim w radosnym nastroju zasiądziemy do wielkanocnego stołu, by zjeść wspólnie wielkanocne śniadanie, najpierw zgodnie z tradycją dzielimy się jajkiem, składając sobie najlepsze życzenia.