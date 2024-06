Oto trik na dużą i chrupiącą rzodkiewkę. Domowy i tani nawóz dla początkujących [5.06.2024 r.] JG

Rzodkiewki to jedne z najbardziej odpornych warzyw. Doskonale radzą sobie z przymrozkami i nie mają dużych wymagań odnośnie stanowiska. Sezon na rzodkiew rozpoczyna się wczesną wiosną i trwa aż do jesieni - musimy tylko wybrać odpowiednią do aury odmianę. Jednak nawet rzodkiew potrzebuje do wzrostu zastrzyku składników odżywczych. Oto domowy nawóz, dzięki któremu rzodkiewka będzie duża i chrupiąca.