Oto wspólne zdjęcie Piotra Żyła i Marceliny Ziętek. Aktorka pozuje skoczkowi w seksownym stroju [19.06]

Pasją Marceliny Ziętek są podróże. - Bardzo lubię Kraków, ale też Włochy, Anglię i Węgry. Jak się przejdzie w nocy ulicami Budapesztu, to można się zakochać - opowiadała w jednym z wywiadów. Kim jest Marcelina Ziętek? Więcej informacji i jak wygląda pierwsze oficjalne wspólne zdjęcie Piotra Żyły i Marceliny Ziętek - sprawdźcie w poniższej galerii

Piotr Żyła ma za sobą burzliwe małżeństwo i jeszcze bardziej burzliwy rozwód z Justyną Żyłą. Od dłuższego czasu układa sobie życie z nową partnerką. Jego wybranką jest Marcelina Ziętek, aktorka znana telewidzom z postaci Kai Jarosik w serialach TVN "Szkoła" i "19+". Wcześniej z sukcesami startowała w konkursach piękności i zdobyła tytuł Miss Południa Nastolatek oraz Miss Foto Południa Nastolatek. Do dziś zdarza jej się pracować jako fotomodelka.

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek starają się chronić swój związek. Pod koniec ubiegłego roku mistrz świata w skokach kupił do w Ustroniu, w którym zamieszkał z nową partnerką. Fani długo musieli czekać na oficjalne potwierdzenie związku. Dopiero teraz para zdecydowała się opublikować pierwsze wspólne zdjęcie.

Ciekawe zdjęcie zamieściła także Marcelina Ziętek. Piękna aktora owinięta w kołdrę pozuje na balkonie w Zakopanem. Autorem zdjęcia jest Piotr Żyła. "Dużo miłości, piękna z Was para" - komentują fani.

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek razem. Fani: pięknie wyglądacie!

Fani są zachwyceni i błyskawicznie pod zdjęciem na instagramie pojawiły się setki komentarzy. "Jak miło zobaczyć Was razem, bawcie się dobrze", "Cudownie razem wyglądacie, bawcie się dobrze", "W końcu was razem można zobaczyć" - to tylko przykładowe wpisy.