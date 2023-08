Oto wyliczenia 14. emerytury brutto i netto. Takie będą przelewy "czternastek" po zmianach [27.08.23]

Premier Mateusz Morawiecki podpisał we wtorek w Solcu rozporządzenia w sprawie wysokości i terminu wypłat czternastych emerytur. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg pytana w TVP Info o wypłatę czternastek zaznaczyła, że będzie miało to miejsce we wrześniu.

- Nie składamy żadnych wniosków. Czternasta emerytura wpłynie na konto w terminie wypłaty świadczenia emerytalnego lub renty. (...) Nic nie podpisujemy, nikomu swoich danych nie przekazujemy - zaapelowała do seniorów.

Szefowa MRiPS przypomniała, że zapisana w rozporządzeniu kwota czternastej emerytury wynosi 2650 zł brutto. - Jeżeli pobieramy minimalną emeryturę, czyli to 1588 zł, to nasza czternasta emerytura na rękę będzie wynosiła około 2202 zł - wskazała. Dodała, że powyżej emerytury w wysokości 2900 zł przy wypłacie czternastek zastosowany będzie mechanizm złotówka za złotówkę.