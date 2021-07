Takie będą emerytury bez podatku i po waloryzacji w 2022 roku. Mamy wyliczenia! [3.07.21 r.]

Po zapowiedziach partii rządzącej dotyczących zwolnień z podatku zaczęły się przeliczenia, kto na tym zyska. Jak się okazuje wśród grup, które na tym skorzystają między innymi emeryci. Ich świadczenia mogą wzrosnąć. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. oznacza, że zwolnione od podatku będą emerytury do 2,5 tys. brutto. Wielu emerytów zyska więc w skali sporo pieniędzy. My sprawdzamy, jakie to będą korzyści, ile pieniędzy więcej trafi na konta seniorów. Trzeba pamiętać też, że kwoty emerytur zwiększą się jeszcze bardziej od marca 2022, gdy dojdzie do kolejnej waloryzacji. Zobaczcie, ile jeszcze emeryci zyskają od marca 2022, gdy wprowadzony zostanie proponowany 4 procentowy wskaźnik waloryzacji.