Oto wyliczenia emerytur bez podatku 2022. Tyle ma trafić netto na konta emerytów [16.07.21]

NOWE F1 2021. W grze nie ma Roberta Kubicy, ale jest bolid Alfa Romeo Racing Orlen. Zobacz, jak wygląda

Wprawdzie Robert Kubica nie jest kierowcą wyścigowym w Formule 1, ale w stawce nie brakuje polskiego akcentu. To oczywiście Zespół Alfa Romeo Racing Orlen, w którym - swoją drogą, krakowianin jest rezerwowym. W grze F1 2021 jednak go nie zobaczymy. Co innego logo polskiej marki na bolidzie C41 i innych miejscach. Zobacz, jak się prezentuje! Tegoroczna edycja gry jest już dostępna na konsole PlayStation, Xbox oraz komputery stacjonarne.