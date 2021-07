Oto wyliczenia emerytur bez podatku 2022. Tyle ma trafić netto na konta emerytów [17.07.2021 r.]

NOWE Nie zaszczepiłeś się? Nie wejdziesz do restauracji! Oto przywileje dla zaszczepionych

Do restauracji, kawiarni, galerii handlowej czy do pociągu tylko po przyjęciu szczepionki. Brzmi kontrowersyjnie? Na takie rozwiązania zdecydowała się Francja. Możliwe, że podobne ograniczenia pojawią się również w naszym kraju. Tego chce Federacja Przedsiębiorców Polskich. Co na to rząd? Sprawdźcie, jakie przywileje dla zaszczepionych mogą zostać wprowadzone w naszym kraju.