Oto wyliczenia emerytur bez podatku 2022. Tyle ma trafić netto na konta emerytów [27.06.2021]

Jak poradzić sobie z upałami? Uwaga na udar cieplny i przegrzanie! Jak uniknąć przegrzania? Sposoby na upał 27.06.2021

Sposoby na upał. Uwaga na udar cieplny i przegrzanie! Jak uniknąć przegrzania? Po początkowej radości z przemiany wiosny w lato, pięknej, słonecznej pogody i wysokich temperatur, upały szybko stają się tematem narzekań i przyczyną zmęczenia. Dyskomfort, który odczuwamy, gdy zrobi się gorąco, jest czymś naturalnym i wiąże się z zapoczątkowaniem przez organizm mechanizmów mających prowadzić do utrzymania jego stałej temperatury. Z jednej strony uruchamiane są nieświadome reakcje fizjologiczne, z drugiej – podejmujemy mające przynieść nam ulgę czynności. Okazuje się jednak, że to, po co intuicyjnie sięgamy, nie zawsze działa tak, jak byśmy oczekiwali.