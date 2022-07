Oto zaktualizowana lista osób zwolnionych z opłaty abonamentu RTV. Trwa kontrola zakupu dekoderów [24.07.2022]

Jaka emerytura daje prawo do bezpłatnego abonamentu RTV?

W Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji odpowiadają, że zwolnienie od opłat przysługuje m.in. osobom, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury. Wysokość emerytury brutto nie może przekraczać 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Obowiązująca kwota w 2022 roku to 2831,27 zł brutto (jest to 50 proc. z kwoty 5662,53 zł, tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej brutto w 2021 roku). Jeśli mamy już ukończone 60 lat i okaże się, że po tegorocznej waloryzacji nasza emerytura jest niższa niż 2831,27 zł brutto, to możemy iść na pocztę załatwić formalności związane ze zwolnieniem z płacenia abonamentu RTV.