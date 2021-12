Oto zdjęcia wnętrz domu Maryli Rodowicz. Tak kolorowo mieszka słynna wokalistka [25.12.2021]

Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 24.12.2021

Tweet Episkopatu z 24.12.2021: ""RT @rwatykanskie: „Powróćmy do Betlejem, powróćmy do źródeł: do istoty wiary, do pierwszej miłości, do adoracji i miłosierdzia”...