Oto zdjęcia ze ślubu Roberta Karasia i Agnieszki Włodarczyk. Fani: "Suknia jest oszałamiająca" [4.12.23]

Ślub Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia

Agnieszka Włodarczyk przez długi czas nie miała szczęścia w miłości. Początkowo związana była z prezenterem Rafałem Kosińskim. Kolejnym jej partnerem był przedsiębiorca i menadżer aktorki - Jakub Sićka. W 2012 media trąbiły o jej związku z aktorem Mikołajem Krawczykiem. Rozstali się jednak w 2016 roku.

Jeszcze tego samego roku gwiazda związała się Gabrielem Goldbergiem, właścicielem wypożyczalni łódek nad mazurskimi jeziorami. Relacja ta przetrwała do 2018 roku. Latem 2018 jej chłopakiem był muzyk Maciej Grenda. Na tego jedynego czekała aż do 2020 roku - wtedy to potwierdziła związek z Robertem Karasiem - mistrzem świata w triathlonie.

