Pączki w Biedronce i Lidlu na tłusty czwartek 2024 - ceny, rodzaje. Oto oferty z gazetek [9.02.2024] Joanna Gólczyńska

Wideo

Już 8 lutego tłusty czwartek 2024. Z tej okazji sieci sklepów prześcigają się w swoich ofertach, by przyciągnąc jak najwięcej klientów. Co roku wielu konsumentów udaje się do Biedronki lub Lidla. Oba sklepy w swoich kampaniach reklamowych chwalą się najniższymi cenami produktów. Postanowiliśmy sprawdzić, co przygotowały na tłusty czwartek. Oto rodzaje pączków, które można kupić w Biedronce i Lidlu wraz z cenami.