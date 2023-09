Pakt senacki w Kujawsko-Pomorskiem. Andrzej Kobiak: Musimy stworzyć nowy system sprawowania władzy

Inne wizje, wspólny fundament

- Już powstanie pierwszego paktu, przed poprzednimi wyborami, okazało się działaniem zakończonym sukcesem. Opozycja, członkowie paktu, wygrali poprzednie wybory do Senatu - przypomniał Ryszard Brejza, z KO, który od 2002 roku piastuje stanowisko prezydenta Inowrocławia. - Mało, że wygrali, sprawowali władzę w Senacie w sposób godny, kompetentny, ciesząc się zaufaniem większości Polaków. I tego zaufania nie stracili - mówi Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia i kandydat do Senatu z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

- To szacunek do państwa, do konstytucji, która dla nas jest wartością, a nie tylko papierem - mówił Kukucki. - To jest też szacunek dla praworządności, dla trójpodziału władzy. Będziemy stali na ich straży. Wiemy, jak duży wpływ władza krajowa ma na działanie samorządów, stąd do Senatu idę po to, by o problemach samorządowców mówić i je rozwiązywać, o nie dbać. To kwestie systemowego finansowania samorządów, to podstawa naszej demokracji, samorządności.

Krzysztof Kukucki, obecnie pierwszy zastępca prezydenta Włocławka, kandyduje z ramienia Nowej Lewicy zaznaczył, że choć pretendenci do zasiadania w ławach Senatu mają "nieco odmienne wizje idealnego świata", to łączą ich "fundamenty".

Rolnictwo, konstytucja i sejmowa "zamrażarka"

Ryszard Bober, senator obecnej kadencji zaczął swoje wystąpienie nawiązując do motta z Andrzeja Frycza-Modrzewskiego: - Senat to izba wyższa izba wyższa polskiego Parlamentu, która wszelkie władze od złych rzeczy odwodzi, a ku dobrym namawia. Senat tej kadencji dał Polakom nadzieję, że może być normalnie; że proces stanowienia prawa będzie przebiegał zgodnie z konstytucją, z porządkiem legislacyjnym. To w Senacie odbywa się prawdziwa debata nad wszystkimi nurtującymi Polaków problemami. To tu każdy spokojnie może przyjść i wypowiedzieć się. Senat przeprowadził szereg debat. Złożyliśmy ponad 180 wniosków legislacyjnych do Sejmu. Niewiele z nich uzyskało priorytet i stanęło pod obradami, a większość trafiła do zamrażarki. Sam miałem przyjemność prowadzić trzy projekty ustaw, które miały to szczęście i były procedowane.

Brejza i doświadczenia syna

Dodał, że w jego odczuciu to Senat "budował społeczeństwo obywatelskie". - A Polska rozwija się właśnie dzięki takim wspólnotom - zaznaczał Bober. - Najbardziej trafioną reformą jest właśnie reforma samorządowa. Sam mam trzydziestoletnie doświadczenie pracy na wszystkich szczeblach samorządów. To one wiedzą, co jest im najbardziej potrzebne.

- Chodzi o to, by dochodziło do sytuacji, by nie przyjmowano założenia, że jeśli Senat przyjął, to Sejm musi odrzucić. Musimy stworzyć nowy system sprawowania władzy, gdzie racja, argumenty, mądrość są tym, co powinno decydować. A nie zacietrzewienie partyjne - podkreślał Kobiak.

Pomyślmy, czy głosujemy na przyszłą Polskę, czy na ten zaścianek, który w pewnym momencie stał się dominującą tendencją w Polsce. Wierzę, że Polska może być silna, zamożna, demokratyczna i sprawiedliwa.

Ryszard Brejza pytany, czy w kampanii skorzysta z doświadczeń syna - Krzysztofa Brejzy, który w 2019 roku dostał się do Senatu - odpowiada: - To raczej mój syn korzystał z moich doświadczeń, co okazało się być skuteczne. Wierzę w wygraną i apeluję o uczciwe wybory oraz kampanię bez oszczerstw, pomówień i z równym dostępem do środków masowego przekazu.