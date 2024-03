Pamiątki z PRL-u mogą być bardzo cenne - zdjęcia. Tego dziś szukają kolekcjonerzy starych rzeczy [18.03.2024]

W 2024 roku niektóre rzeczy z czasów PRL mogą być warte fortunę. Wzbogacić można się na przykład na unikatowych zabawkach, banknotach, książkach, meblach, świątecznych ozdobach czy znaczkach pocztowych. Za krocie wystawiane są peerelowskie kryształy, porcelana i biżuteria. Jakie egzemplarze to kolekcjonerskie perełki? Ile są warte? Zobacz przedmioty z PRL najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów, na których można zarobić. Te perełki to prawdziwe skarby.

Kultowe lata 80. i 90.

Kiedyś były bardzo modne, ale u schyłku XX wieku schowaliśmy je głęboko do szaf lub wyrzuciliśmy na śmietnik. Dziś niektóre rzeczy z PRL-u wracają do łask, a ich ceny na aukcjach bywają zawrotne. Obecnie obserwujemy powrót do estetyki retro i modę na elementy inspirowane przeszłością. Warto przejrzeć stare kartony na strychach i w piwnicach. Pamiątki z PRL-u są dziś niekiedy sporo warte, a na niektórych egzemplarzach można sporo zarobić. Współczesne pokolenie, które nie doświadczyło PRL-owskich realiów, często sięga po te elementy jako formę indywidualnego stylu. Młodzi ludzie, którzy zazwyczaj na przykład słuchają muzyki cyfrowej, odkrywa urok i oryginalność kaset magnetofonowych i płyt winylowych, które są dla nich czymś nowym i niezwykłym, podobnie jak inne stare przedmioty. Z drugiej strony wiele osób, które dorastały w latach 80. i 90., łączy z takimi starociami wspomnienia i chce powrócić do tego wyjątkowego okresu.

Książki PRL

Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Książki z czasów PRL-u są trudne w znalezieniu, ponieważ wiele egzemplarzy uległo zniszczeniu. Dobry stan przedmiotu wpływa na jego wartość oraz oczywiście cenę. Cenne są zwłaszcza pierwsze wydania książek a także egzemplarze wydawane w niższym nakładzie. Ważne są także takie cechy, jak miejsce wydania czy rodzaj oprawy. Jednym z najistotniejszych czynników decydujących o wartości książki jest także jej stan.

Meble-perełki z PRL

Meble w stylu vintage są dziś bardzo modne. Ich ceny na portalach aukcyjnych sięgają od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych. Do łask wracają modele foteli Chierowskiego, słynne krzesła muszelki, skoczki czy komody i stoliki patyczaki. Bardzo popularne na portalach aukcyjnych są meble pamiętające czasy Edwarda Gierka. Są też takie odrestaurowane, wpisujące się w powrót mody na retro. Nie trzeba urządzać mieszkania rodem z PRL-u. Wystarczy pojedynczy mebel, komplet wypoczynkowy lub dekoracja, by pomieszczenie miała swój klimat. Zarówno meble, które dostały drugie życie, jak i te stylizowane na lata PRL-u są dziś w cenie. Odrestaurowane wyglądają jak nowe.

Zabawki PRL

Zabawki w latach 70. i 80. XX wieku były towarem ograniczonym na rynku i gdy się pojawiały na sklepowych półkach, były pożądane przez każde dziecko. Blaszane, drewniane czy plastikowe – wszystkie zabawki dawały dużo radości. Asortyment na sklepowych półkach nie był bogaty, więc każda zabawka czy gra była na wagę złota. Resoraki, lalki, żołnierzyki, bączki –nie były one tak urocze i kolorowe jak dzisiaj, jednak wtedy dla każdego dziecka były prawdziwymi skarbami.

Dziś niejeden, kto zobaczy zabawkę z PRL-u powie: „O, miałem taką!”. Na portalach aukcyjnych po kilkudziesięciu latach ich ceny mogą zwalić z nóg. Niektóre egzemplarze wystawiane są za symboliczne kwoty, inne nawet za kilka tysięcy złotych. Największym wzięciem cieszą się resoraki, a szczególnie jeszcze w nieotwartych pudełkach. Chcąc się samemu na nich wzbogacić warto pamiętać, by były niezniszczone, kompletne, a najlepiej w oryginalnych opakowaniach. Takie unikaty są coś warte. Zobacz też: Tyle w 2024 kosztują zabawki PRL - zdjęcia, ceny. Na takich się wzbogacisz

Bombki vintage

Jeszcze 30-40 lat temu nasze świąteczne choinki wyglądały zupełnie inaczej. Dominowała prostota, a jednocześnie różnorodność form i kolorów. Te dekoracje, które zdobiły drzewko, kojarzą się dzisiaj z prawdziwą magią świąt. Bombki reflektory. sople, aniołki, mikołajki, szyszki, łabędzie, pajacyki, bałwanki, muchomorki, słynne czubki czy lampki mocowane na klipsy – takie właśnie ozdoby choinkowe królowały w tamtych czasów. Tak „ubrana” choinka niemal w każdym domu cieszyła szczególnie dziecięce oko. To był urok świąt. Współcześnie próżno szukać w sklepach takich unikatów. Zobacz w galerii najbardziej poszukiwane przedmioty z PRL

Obecnie bombki z PRL przeżywają prawdziwy renesans. Mało tego, jest nawet wielu kolekcjonerów takich ozdób. A niektóre bombki są bardzo przez nich poszukiwane i warte nawet kilkaset złotych za sztukę. Całe komplety to koszt powyżej tysiąca złotych O wartości takiej ozdoby sprzed lat nie decyduje zatem jej wiek, a unikalność. Jakie to modele? Z reguły te, które przedstawiają konkretne postacie z bajek:

Bolek i Lolek

Jacek i Agatka

Marynarz

Gąska Balbinka

klejonki, czyli ręcznie wyklejane bombki.

Biżuteria naszych babć

Biżuteria towarzyszy kobietom od lat. Ta z okresu PRL była wyrazem tamtejszej mody i stylu życia. Jej charakter ewoluował wraz z mijającymi dziesięcioleciami - od delikatnych wzorów lat 60., przez geometryczne formy lat 70., po masywne i ekstrawaganckie projekty lat 80. Wartość biżuterii z tamtego okresu jest zmienna i zależna od wielu czynników, w tym od modowych trendów i sentymentu do historii. Dzisiejszy powrót do biżuterii PRL to przykład, jak historia może inspirować współczesną modę i styl. Wartość biżuterii z PRL może być bardzo zróżnicowana. Elementy z wyższej jakości materiałów lub unikalne wzory mogą być poszukiwane przez kolekcjonerów i miłośników stylu retro. Cena biżuterii z PRL może być również determinowana przez modę i trend retro w danym okresie.

Peerelowskie pieniądze

Obecnie peerelowskie banknoty i monety stanowią interesujący element kolekcjonerski dla numizmatyków i miłośników historii. Takie pieniądze mają swoją wartość na rynku kolekcjonerskim, która jest zależna od kilku czynników: rzadkości, stanu zachowania, błędów czy wariantów, a także daty emisji i numeru serii. Wysokie ceny są zwykle zarezerwowane dla monet i banknotów rzadkich, w doskonałym stanie zachowania lub posiadających unikalne cechy.

Stare kryształy i porcelana

Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Poszukiwacze staroci są w stanie zapłacić za nie majątek. Mowa o kryształach, porcelanowych zastawach czy wazonach z kolorowego szkła. W czasach PRL szczególnie kryształowe wyroby wielu uważało je za piękne i eleganckie, wręcz za synonim luksusu. Dziś przeżywają renesans.

Zobacz też: Najdroższe pieniądze z PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takie banknoty i monety są najwięcej warte Kryształy z PRL to nie tylko piękne przedmioty, ale też dla wielu wspomnienia. Ich elegancja, wysoka jakość wykonania oraz rosnąca popularność sprawiają, że są one dziś bardzo cenione przez kolekcjonerów. Wytwarzane w renomowanych polskich fabrykach kryształy te odzwierciedlają długą tradycję szklarską w Polsce. Ich precyzyjne rzeźbienie, piękne wzornictwo i doskonała jakość sprawiają, że są one doceniane zarówno przez kolekcjonerów, jak i przez osoby poszukujące wyjątkowych, często w stylu vintage, ozdób do swojego wnętrza. Podobnie ceramika i porcelana z lat 60., 70. i 80. są obiektem zainteresowań kolekcjonerów. Te unikalne dzieła sztuki przyciągają uwagę wzornictwem. W latach 50. i 60. XX wieku powstały również liczne zakłady ceramiczne i fabryki porcelany, które wytwarzały przedmioty codziennego użytku, ale także wyjątkowe dzieła artystyczne. Fajans cechował się charakterystycznymi motywami i wzorami.

Wraz z upływem czasu dostępność kryształów z PRL maleje, a ich wartość rośnie, co sprawia, że są one znakomitą opcją inwestycyjną dla osób zainteresowanych rynkiem sztuki i kolekcjonerstwem.

Stare znaczki pocztowe

Rzadkie i poszukiwane znaczki pocztowe z PRL wśród pasjonatów filatelistyki mają swoją cenę. ich wartość na rynku zależy ona od takich czynników jak:

rzadkość,

stan zachowania,

oryginalność wśród kolekcjonerów,

popyt na dany okres czy temat. Znaczki w doskonałym stanie, nienaruszone, bez wkładu lub odbarwienia są zwykle cenione przez kolekcjonerów. Aby sprawdzić wartość znaczka, warto skorzystać z różnych źródeł informacji, takich jak katalogi znaczków pocztowych, aukcje internetowe, specjalistyczne fora lub zasięgnąć wiedzy od doświadczonego filatelisty.

Płyty winylowe, VHS i kasety magnetofonowe

Choć płyty winylowe i kasety magnetofonowe zostały wyparte przez płyty CD i cyfrową muzykę, obecnie przeżywają swoisty renesans. Ich powrót można tłumaczyć jako reakcję na przesycenie muzyką cyfrową i chęć powrotu do analogowego brzmienia z lat 80. i 90. Dla wielu osób kasety i winyle mają swoisty urok i charakter, którego brakuje w dzisiejszych cyfrowych formatach muzycznych. Dźwięk z gramofonu jest o wiele bardziej klimatyczny. Wiele osób uważa, że dźwięk płyt winylowych jest cieplejszy i bardziej naturalny niż cyfrowych formatów.

Popularność tych nośników muzycznych jest również związana z rosnącym trendem powrotu do estetyki i stylu retro, który odnajduje swoje miejsce we współczesnej kulturze. Płytom winylowym towarzyszy często unikatowa sztuka okładki, co przyciąga wielu estetów i miłośników sztuki. Winyle mają bogatą historię, a ich popularność zmieniała się wraz z rozwojem technologii i mediów muzycznych. Jednak mimo upływu czasu i pojawienia się nowych nośników, winyle przetrwały i zdobyły sobie lojalnych fanów na całym świecie. Zobacz w galerii najbardziej poszukiwane przedmioty z PRL