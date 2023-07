"Pan Samochodzik i templariusze" w nowej odsłonie. Taka jest obsada nowego filmu. Mamy zdjęcia [12.07.2023]

Ile jest książek o Panu Samochodziku?

Inicjały to podobno skrót od nazwiska i pseudonimu autora (Nienacki-Nowicki) , lub - jak niektórzy uważają - łacińskiego określenia nomen nescio (tłum. nazwisko nieznane).

Kto zagrał w pierwszej ekranizacji filmu "Pan Samochodzik i templariusze"

Przystojny znawca historii i archeolog w nietuzinkowym samochodzie, któremu pomagają harcerze? Do tego wątek rodem z Indiany Jonesa - poszukiwanie skarbów ukrytych przed wiekami przez rycerzy jednego z najbardziej tajemniczych zakonów - Templariuszy!

To jest to, co lubimy i za czym tęsknimy!

W tym pierwszym serialu, który premierę miał w 1971 roku, Tomasza, czyli Pana Samochodzika, zagrał nieżyjący już aktor Stanisław Mikulski (znamy go doskonale z roli kultowego Hansa Klossa - zapytajcie rodziców i dziadków, a opowiedzą wam, jak pustoszały ulice w czasie premiery kolejnych odcinków), Roman Musior zagrał harcerza o pseudonimie "Sokole oko", Stefan Niemierowski był harcerzem "Doktorek", Tomasz Samosionek zagrał harcerza "Długi ozór".