Pani Agata z Bydgoszczy szyje. Co uszyje, to sprzeda, żeby mieć pieniądze na rehabilitację synka

Poza tym, już jako bardzo małe dziecko, miał problemy z oddychaniem. Pojawiły się duszności. Lekarze zdiagnozowali astmę. - Wtedy przekonałam się, co to znaczy strach o dziecko - wspomina pani Agata.

Gdy Nikodem przyszedł na świat, nic nie zwiastowało, że życie rodziny nie będzie usłane różami. Okazało się, że to życie naszpikowane jest kolcami. Pani Agata, mama chłopca, przed tymi kolcami synka chroni. Nikoś jako noworodek bardzo dużo spał. Drapanie go za uszkiem albo dotykanie policzka nie budziło malca. Lekarze zaczęli podejrzewać, że coś jest na rzeczy.

Diagnoza lekarska

Nie ma co czekać

Chłopczyk został podopiecznym Fundacji Siepomaga.pl. Można na niego wpłacać też 1 procent z podatku. Mama Nikosia nie czeka jednak bezczynnie na to, aż wpłaty pokażą się na koncie. Młoda kobieta bierze sprawy w swoje ręce. - Szyję na maszynie opaski dla dziewczynek, czapki i kominy dziecięce, workoplecaki, ozdoby do włosów czy chusty - wymienia nasza czytelniczka. - Co uszyję, to staram się sprzedać. Pieniądze, które otrzymuję ze sprzedaży, przeznaczam na rehabilitację mojego Nikosia.