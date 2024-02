Park Run Toruń [04.02.2023]. To było aktywne przedpołudnie. Bieganie, spacerowanie, trucht [zdjęcia] [5.02.2024]

Parkrun w Toruniu to już tradycja. Rywalizacja w lasku Na Skarpie, blisko pętli przy ul. Olimpijskiej, odbywa się przez cały rok, w każdą sobotę, niezależnie od warunków atmosferycznych. Zdarza się również, że odbywają się biegi specjalne, np. w Nowy Rok. Zawody przeprowadzane są w sposób profesjonalny, z pomiarem czasu, a mimo to nie jest pobierane żadne wpisowe. I choć wczesna godzina w dzień wolny od pracy teoretycznie nie powinna być zachęcająca, toruńscy biegacze co tydzień licznie bardzo stawiają się na starcie.