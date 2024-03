Partnerka Tomasza Fornala na gorących zdjęciach - zobaczcie! "Wyglądasz przepięknie" [8.03.2024]

Tomasz Fornal urodził się 31 sierpnia 1997 roku w Krakowie. Ma wiec 26 lat. Swoja przygodę z siatkówką rozpoczął już w podstawówce. Uczęszczał bowiem na zajęcia UKS przy Szkole Podstawowej nr 155 w Krakowie. Będąc w Gimnazjum nr 46 grał w Hutniku Kraków. Potem trafił do juniorów Skry Bełchatów. W wieku 16 lat trafił do SMS w Spale. Aktualnie gra w Jastrzębskim Węglu i w polskiej reprezentacji. Jest jednym z najlepszych polskich siatkarzy.Na zdjęciu Tomasz Fornal na konfrenecji poświęconej promocji czytelnictwa podczas siatkarskiego Pucharu Polski. Rok 2024Partnerka Tomasza Fornala na gorących zdjęciach. Zajrzyjcie do naszej galerii >>>>

AKPA