Pątnicy modląc się idą z Grudziądza do Sanktuarium Maryjnego w Mokrem. Zobacz zdjęcia Piotr Bilski

Tradycyjnie, piesza pielgrzymka z Grudziądza udała się do Sanktuarium Maryjnego w Mokrem (gm. Grudziądz) we wtorek, 15 sierpnia. Wierni wyszli w trasę wczesnym rankiem spod kościoła w Mniszku. Chętni dołączają po drodze, by dojść do Sanktuarium Maryjnego w Mokrem, gdzie w południe rozpocznie się suma odpustowa. Powrót do Grudziądza podstawionym specjalnie autobusem.