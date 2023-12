Patrycja z "Przyjaciółek" - tak mieszka i żyje na co dzień Joanna Liszowska. Aktorka jeździ konno i lubi podróżować [2.12.2023 r.]

Joanna Liszowska karierę w telewizji zaczynała od występów w serialach komediowych i obyczajowych. Pojawiła się między innymi w "Szpitalu na perypetiach", "Kasi i Tomku", "M jak miłości" i "U fryzjera". Od 2007 roku do dziś jest związana z Telewizją Polsat. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z różnego rodzaju programów rozrywkowych i reality show - "Jak oni śpiewają", "Ranking gwiazd", "Twoja twarz brzmi znajomo", "Got to Dance. Tylko taniec". Od 2012 roku wciela się w rolę "Patrycji" w serialu "Przyjaciółki".

Przeczytaj także: Katarzyna Cichopek - tak się ubiera. Taki jest styl partnerki Macieja Kurzajewskiego