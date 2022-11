Paweł Przedpełski i Michalina Król wzięli ślub w Toruniu. Zobaczcie zdjęcia z ceremonii

Urocza Michalina od lat jest z Pawłem na dobre i złe. To ona była dla niego największym wsparcie, gdy w 2018 roku miał kryzys formy i stracił miejsce w Apatorze. - Sytuacja w drużynie i podejście do mojej osoby nie było mobilizujące, nie czułem bodźców, aby stawać się lepszym i walczyć z przeciwnościami. To było dla mnie bardzo trudne. Tylko moja narzeczona wie, co wtedy przeżywałem - opowiadał nam żużlowiec w rozmowie, gdy wracał do Torunia.