Paweł Staliński, przystojny syn Doroty Stalińskiej, odnalazł szczęście u boku pięknej tancerki. Tak teraz żyją [22.06.2024 r.]

Paweł Staliński - początek jego kariery

Wprawdzie zajęli z partnerką drugie miejsce, ale wówczas Staliński i tak zaraził się tańcem. Ta przygoda trwa do dziś, jest jego pasją i pracą. Dzięki tej życiowej drodze poznał miłość życia - Paulinę Janicką. Wybranka jego serca to zawodowa tancerka. Razem wiodą szczęśliwe życie.

Paweł Staliński, syn aktorki Doroty Stalińskiej, rozpoczął swoją karierę jako model, biorąc udział w licznych pokazach. Później zagrał kilka małych ról w serialach i filmach. Spośród tych bardziej znanych były to "Klan" i "Lekarze". Jednak, jak się później okazało, to taniec stał się jego największą pasją.

Paweł Staliński i jego ukochana Paulina - tak żyją - ZDJĘCIA

Paweł Staliński i Paulina Janicka to para w tańcu i codziennym życiu . Wspólnie prowadzą firmę Dance Agency, mają portal Pierwszy Taniec Online, publikują na kanale YouTube filmy instruktażowe dla par przed ich wspólnym tańcem weselnym.

Paweł Staliński - pasje i rozwój kariery

Syn Doroty Stalińskiej to uczestnik wielu pokazów tanecznych, między innymi "Polskiej nocy w Cannes" i cyklu warszawskich imprez "Dance and the City".

Uwielbia skoki spadochronowe, jazdę konną, kitesurfing, golf, hokej, tenis, aikido, boks, nurkowanie, chodzenie po jaskiniach, fotografię, a także podróże.