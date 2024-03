Paznokcie jednokolorowe na wiosnę 2024. Te kolory paznokci to teraz hit - zobacz pomysły i inspiracje od stylistek [16.03.24]

Oto modne paznokcie jednokolorowe - pomysły i inspiracje na wiosnę 2024

Jednokolorowy manicure to hit tej wiosny! Modne paznokcie na wiosnę 2024 zadziwiają swoją różnorodnością a jednocześnie widoczny jest powrót do klasycznych paznokci w jednym kolorze. Pomalowane paznokcie sprawiają, że dłonie wyglądają na zadbane a odpowiednio dobrany kolor paznokci dodaje elegancji a nawet optycznie wysmukla, wyszczupla i odmładza dłonie.

Wiosna to czas, kiedy trendy są paznokcie w kolorach typowych dla wiosennych kwiatów - głównie pastelowych. Najmodniejsze kolory paznokci to zieleń, błękit i fiolety, zwłaszcza w jasnych, żywych odcieniach . Zawsze modna jest również klasyka - subtelne kolory, wśród których wiosną najczęściej wybierane są odcienie nude, beż, cielisty, jasny pudrowy róż . Hitem tradycyjnie jest także czerwień . Ciekawe są także pomysły na paznokcie z perłowym lakierem a także mleczne paznokcie.

Wiosna 2024 to powrót do klasycznego i naturalnego manicure - paznokcie pomalowane na jednolity kolor . Takie paznokcie są eleganckie, delikatne i minimalistyczne - jednokolorowe paznokcie to jeden z najmodniejszych trendów manicure tego roku.

Modne paznokcie jednokolorowe - oto gorący trend na wiosnę 2024

Modne paznokcie pomalowane na jeden kolor są naturalne i lekkie. To teraz jeden z najważniejszych trendów w manicure, który idealnie sprawdzi się wiosną. Pasuje zarówno do długiej płytki, jak i do krótkich paznokci a najbardziej pożądany i najchętniej wybierany kształt to paznokcie w kształcie migdałków.

Oto najpopularniejsze kolory paznokci na wiosnę 2024: