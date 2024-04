Paznokcie sage chrome to hit sezonu. Manicure sage chrome to najmodniejszy styl wiosny [22.04.24]

Wiosna to idealna okazja na zmianę stylu, na podążanie za trendami modowymi. Także w stylizacji paznokci moda się zmienia. Jeszcze niedawno królowały paznokcie w stylu ombre, modne były także brokaty, a dziś już te style odchodzą do lamusa. Do łask wracają neony - takie paznokcie to iście wiosenny manicure. Paznokcie w żywych, soczystych neonowych kolorach będą idealne dla odważnych pań. Jednak taki manicure nie do każdej okazji pasuje, no i nie każda kobieta lubi żarówiaste odcienie. Jaka jest zatem alternatywa na modny manicure na wiosnę?

Do salonów piękności przebojem wdziera się manicure w stylu "sage chrome".