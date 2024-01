Pełnia Księżyca w styczniu 2024. Na te znaki zodiaku wpłynie teraz Wilczy Księżyc [25.01.2024]

Pełnia Księżyca styczeń 2024. Na te znaki zodiaku wpłynie teraz Wilczy Księżyc

Wilczy Księżyc jest szczególnie jasny i długo pozostaje na niebie. Najlepiej widoczny Wilczy Księżyc w pełni będzie 25 stycznia o godzinie 18:54, jednak najlepszy moment, aby go obserwować to po prostu wieczór, oczywiście jeśli warunki na to pozwolą.

Pełnia Wilczego Księżyca styczeń 2024 - na te osoby wpłynie teraz Wilczy Księżyc

Pełnia Księżyca w styczniu miała mieć w sobie magiczną moc. Pierwsza pełnia Księżyca w nowym roku to niezwykłe zjawisko. Wierzono, że Wilczy Księżyc może sprowadzić na ludzi niebezpieczeństwo. Najbardziej znana nazwa księżyca - Wilczy Księżyc - pochodzi od często słyszanego w tym okresie wycia głodnych wilków. Inne nazwy pełni Księżyca w styczniu to:

Pełnia Księżyca to faza, która od zawsze intrygowała ludzi i wzbudzała największe zainteresowanie. W czasie pełni Księżyc znajduje się w opozycji do Słońca, czyli znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Styczniowa pełnia Księżyca w Lwie to astrologiczna wskazówka, która wpłynie na samopoczucie, doda motywacji do działania, energii i wigoru.

Pełnia Wilczego Księżyca w styczniu 2024 roku zachęca do podejmowania ryzyka, wzięcia spraw w swoje ręce i wytyczania własnej ścieżki. Wierzono, że Wilczy Księżyc wpływa na ludzi i ich relacje, niesie zmiany, oświetla nowe drogi i możliwości rozwoju. Styczniowa pełnia Księżyca to dobry czas na podsumowania, odważne podejmowanie działań i zmiany. To także czas na celebrację, rozrywkę i cieszenie się życiem.

Księżyc rządzi naszym nastrojem i najgłębszymi instynktami. Tak naprawdę każda faza Księżyca oddziałuje na nas w mniejszym lub większym stopniu - na nasze nastroje, podejmowanie decyzji, a co za tym idzie - na nasze życie. Pełnia może mieć olbrzymi wpływ na samopoczucie, wpływa na zdrowie psychiczne, miłość i romans oraz odwołuje się do podświadomości. Pełnia Księżyca to czas uwalniania i wyrzucania tego, co zbędne czy szkodliwe poprzez cichą medytację, wymianę myśli lub praktykę duchową. Pełnia Księżyca to moment, kiedy możemy odpuścić. Księżyc wpływa na ludzi - na jednych mocniej, na innych słabiej. Niektórzy w okolicach pełni Księżyca mogą być niespokojni i mieć problemy ze snem. Wpływ pełni Wilczego Księżyca będziemy odczuwać głównie pomiędzy 23 a 27 stycznia. Niektórzy mogą odczuwać ten wpływ jednak przez nieco dłuższy czas.