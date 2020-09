Pełnia Księżyca wpływa na kobiety. Położne potwierdzają: w czasie pełni rodzi się więcej dzieci!

Oczywiście nie ma na to naukowych dowodów, podobnie jak na wpływ pełni Księżyca na problemy ze snem, jednak położne potwierdzają, że Księżyc ma wyjątkowy wpływ na kobiety w ciąży.

To nie mit! W czasie pełni Księżyca rodzi się więcej dzieci!

Pełnia Księżyca to wydarzenie magiczne, piękne, niezwykłe i tajemnicze. Gdy jedni czekają niecierpliwie na tę wyjątkową noc, by zaobserwować Księżyc w pełni, inni są nieco przerażeni i niepewni. Szczególnie kobiety w ciąży oraz położne. Podczas pełni księżyca więcej kobiet rodzi dzieci a porodówki przeżywają prawdziwe oblężenie. Krążą wręcz historie, że doświadczeni położnicy nie biorą dyżurów w okresie pełni i tuż po niej, bo właśnie wtedy przychodzi na świat najwięcej dzieci.

"Księżyc w pełni często oznacza dla położnych pracowitą noc, wiele kobiet właśnie wtedy rodzi swoje dzieci. To on kieruje ruchem płynem w organizmie człowieka, to jego potężna siła jest w stanie poruszyć oceany w czasie przypływu i odpływu. Ze względu na swoją zmienność kojarzony jest z naturą kobiety. (...) Okres szczytowej płodności u wielu kobiet wypada dzień przed pełnią księżyca lub w jej trakcie a podczas nowiu (ciemnego księżyca) rozpoczyna się comiesięczne krwawienia" - napisała Jeannette Kalyta, jedna z najpopularniejszych położnych w książce "Położna. 3550 cudów narodzin".