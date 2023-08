Pełnia Niebieskiego Księżyca w sierpniu - tak wpłynie na znaki zodiaku. Tak na nas wpłynie Superksiężyc [31.08.2023]

Pełnia Niebeskiego Księżyca sierpień 2023. Te osoby odczują wpływ Superksiężyca

W czwartek 31 sierpnia wyjątkowa w 2023 roku pełnia Księżyca - to Pełnia Niebieskiego Księżyca.

Druga sierpniowa pełnia Księżyca w 2023 roku to tzw. Pełnia Niebieskiego Księżyca. Będzie to równocześnie Superksiężyc. Można go oglądać w czwartek 31 sierpnia 2023 roku.

Pełnia Księżyca w sierpniu jest szczególna. Ten niezwykły Superksiężyc będzie najlepiej widoczny 31 sierpnia 2023 r. dokładnie o godzinie 3:37 czasu lokalnego w Polsce, jednak można go będzie oglądać już od godz. 19:43. Jego nazwa - Pełnia Niebieskiego Księżyca - (blue moon) nawiązuje do angielskich powiedzeń sprzed kilkuset lat. W XVI wieku określenie oznaczało po prostu "coś niemożliwego". Zwrot "once in a blue moon" oznacza coś bardzo rzadkiego, wyjątkowego.