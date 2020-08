Perfidne kradzieże na polach. "Dwunożny dzik", opowiadają rolnicy [30.08.2020]

Kiedyś mi na działce kradli truskawki. Miałem świadomość, że to miejscowi smakosze. Ostentacyjnie opryskałem je wodą, umieściłem kilka tabliczek z informacją, że zostały opryskane chemicznie, a okres karencji to 10 dni. Żadna truskawka nie zginęła! - opisuje pan Krzysztof.

- Pamiętam, jak miałem siałem jeszcze kukurydzę, byli tacy, którzy kładli ją w reklamówki przezroczyste. Tak nosili do siebie codziennie po kursie koło mojego domu, w biały dzień. W końcu nie wytrzymałem ze śmiechu i powiedziałem, żeby kładli to w inne reklamówki . I się skończyło - wspomina rolnik z Kujawsko-Pomorskiego.

Pan Mateusz dodaje: - Normalne zjawisko. Znajomemu - w tamtym roku - pół hektara dyni wytargali co do sztuki. Kolejny internauta kwituje: - Normalne zjawisko? Dla mnie to patologia. Ktoś dla królików zrywa. Autor postu odpowiada: - Można przecież przyjść, zapytać, czy można urwać albo pozbierać po noszeniu.. Nie byłoby problemu.

- U mnie było podobnie z trawą. Ktoś codziennie kosił sobie dla królików. Zostawiłem kartkę i od tamtej pory spokój - pisze pan Łukasz.

- Tu nie chodzi o ilość, ale o przyzwoitość. Kradzież to kradzież. Najpierw komuś trochę kukurydzy, potem jak się to udało to kurę, potem krowę, a potem... Zło należy krytykować - stwierdza pani Anna.