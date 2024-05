Petunie i surfinie będą bujnie kwitły - trik na mnóstwo kwiatów. Oto najlepszy nawóz do petunii i surfini [19.05.24]

Surfinia to niekwestionowana królowa balkonów w polskich mieszkaniach. Można ją sadzić w skrzynkach, donicach. Ma spore, atrakcyjne kwiaty w wielu kolorach, a do tego pięknie pachnie. Petunia to "kuzynka" surfinii. Jest równie piękna, a także dość łatwa w uprawie. Jednak, by surfinie i petunie bujnie kwitły, trzeba odpowiednio je nawozić. Poznaj sprawdzony trik na bujne kwitnienie surfinii i petunii - ten nawóz sprawi, że będą miały mnóstwo kwiatów.

Ukwiecony, kolorowy i pachnący balkon to marzenie wielu osób. By to osiągnąć, wybierz kwiaty, które są łatwe w uprawie i nie wymagają wielkich nakładów pracy. Postaw na surfinie i petunie. Możesz je sam zasiać, możesz też kupić gotowe, wyhodowane już kwiaty - taka opcja z pewnością szybciej pozwoli ci mieć balkon tonący w kwiatach.

Surfinia - kwiat idealny na balkon

Surfinie to jedne z piękniejszych kwiatów, to prawdziwa ozdoba każdego balkonu i przydomowego ogródka. Surfinie idealnie nadają się do posadzenia w skrzynkach na balkonie czy tarasie.

Surfinia - co lubi?

Surfinie są okazałe, mają długi okres kwitnienia i pięknie pachną. Kwiaty mają w wielu barwach - od białej, przez odcienie różu i czerwieni, aż po ciemny bordowy. Surfinie lubią miejsca nasłonecznione, ale mogą też stać w półcieniu. To kwiaty idealne na balkon lub taras. Surfinie należy podlewać obficie, codziennie, a gdy jest bardzo gorąco - dwa razy dziennie (rano i wieczorem). Podlewanie sprawia, że roślina ma więcej kwiatów.

Ulewny deszcz może zniszczyć kwiaty surfinii. Warto w takiej sytuacji zabezpieczyć skrzynki z kwiatami. Jeśli jednak kwiaty zostaną uszkodzone, koniecznie należy je oberwać, inaczej może rozwiną się choroba grzybowa.

Petunia - co lubi?

Petunia to "kuzynka" surfinii. Kwitnie pięknie, ma duże kolorowe kwiaty, podobne do kwiatów surfinii. Petunia lubi miejsca słoneczne, więc możesz ją postawić nawet na balkonie, gdzie jest dużo słońca przez cały dzień. Jest dość wytrzymała na suszę, jednak trzeba pamiętać, by regularnie ją podlewać i nawozić. Petunie podlewamy podobnie jak surfinie - obficie, a w upalne dni nawet dwa razy dziennie. Petunie, by bujnie kwitły, należy zasilać nawozem regularnie, co 2 tygodnie.

Petunie i surfinie będą bujnie kwitły - trik na mnóstwo kwiatów

Zastosuj taki domowy nawóz, a surfinie i petunie na twoim balkonie będą pięknie kwitły. Taki nawóz jest tani i łatwo przygotujesz go samodzielnie w domu. Oto najlepszy nawóz do petunii i surfinii - zobacz teraz w galerii.