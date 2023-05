Pewniaki na maturze z matematyki 2023. To musicie powtórzyć przed maturą w 2023 roku [2.05.2023 r.] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Jakie zagadnienia warto powtórzyć przed maturą z matematyki w 2023 roku? Przygotowaliśmy dla was małą ściągę. Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>> archiwum/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (15 zdjęć)

Do matury z matematyki zostało już mało czasu. Tegoroczny egzamin z tego przedmiotu odbędzie się w poniedziałek 8 maja. Matura z matematyki jest obowiązkowa obok języka polskiego i obcego. To właśnie na egzaminie z matematyki oblewa najwięcej maturzystów. Przygotowaliśmy dla Was listę pewniaków, które trzeba umieć do matury z matematyki w 2023 roku. Zobaczcie.