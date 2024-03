Pewniaki w LOTTO. Mamy listę najczęściej padających w losowaniach przez 20 lat [12.03.2024]

Lotto jest jedną z najbardziej znanych gier losowych, dostępną w punktach sprzedaży na terenie całego kraju oraz online i za pomocą aplikacji mobilnych od grudnia 2018 roku. W prostych słowach, aby zdobyć główną wygraną, musisz poprawnie wytypować 6 spośród 49 liczb. Cena jednego zakładu to zaledwie 3 złote. Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się trzy razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00, transmitowane zarówno w TVP3, jak i online.

Na przestrzeni lat, gracze zauważyli pewną regularność w pojawianiu się niektórych liczb w wynikach losowań. Od blisko dwóch dekad pewne numery regularnie pojawiają się w losowaniach, budząc ciekawość i nadzieję graczy na wygraną. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tym "szczęśliwym" liczbom.