Już tylko pompy ciepła

Europarlamentarzyści zadecydowali o zakończeniu finansowania instalacji kotłów na paliwa kopalne, w tym również kotłów gazowych, już od 2025 roku. To tylko początek ograniczeń związanych z wykorzystaniem tych źródeł energii. Dyrektywa nakazuje także państwom członkowskim opracowanie planów działania mających na celu stopniowe eliminowanie paliw kopalnych z systemów ogrzewania i chłodzenia, z widokiem na całkowite wycofanie kotłów na paliwa kopalne do 2040 roku.

W praktyce oznacza to, że kotły na paliwa kopalne staną się przeszłością. Po tej dacie nie będzie można instalować nowych urządzeń.

Już niebawem koniec dofinansowania

Dyrektywa jasno wskazuje, że do 2040 roku kotły na paliwa kopalne, w tym kotły gazowe, mają zostać ostatecznie wycofane z rynku. Polska Organizacja Gazu Płynnego zwraca jednak uwagę, że w dyrektywie wiele sformułowań jest niejasnych, więc szczegóły poznamy po ich doprecyzowaniu. Wiele zależy również od tego, jak wytyczne unijne zinterpretowane zostaną w krajowych przepisach.

Jedno jest pewne – od 2025 nie będzie już dofinansowań do wymiany pieca węglowego na kocioł gazowy, a także skorzystanie z ulgi podatkowej na taką modernizację. Jedyną opcją dotacji będzie instalacja pompy ciepła wraz z kotłem gazowym. To oznacza istotne zmiany, między innymi w programie Czyste Powietrze, który po 2025 roku mógłby finansować kotły gazowe wyłącznie w przypadku, gdy pracują one w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii.