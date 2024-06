Piękna żona Marcina Mroczka na odważnych zdjęciach. Marlena Muranowicz wyjaśnia mocne zdjęcia [7.06.2024 r.] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Marcin Mroczek urodził się 18 lipca 1982 roku w Siedlcach. Wkrótce skończy więc 42 lata. W serialu "M jak miłość" występuje razem ze sowim bratem bliźniakiem Rafałem. Obaj mają jeszcze siostrę - Agatę. Na zdjęciu Marcin Mroczek na premierze filmu "Biała odwaga". Rok 2024. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie odważne zdjęcia Marleny Muranowicz, żony Marcina Mroczka z "M jak miłość" >>>> AKPA/ Piętka Mieszko Zobacz galerię (13 zdjęć)

Marcin Mroczek to polski tancerz i aktor znany głównie z serialu "Ma jak miłość". W przeszłości był związany z Agnieszka Popielewicz. Od 2013 roku jego żoną jest Marlena Muranowicz, z którą ma dwójkę dzieci. To niezwykle piękna kobieta. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak żona Marcina Mroczka prezentuje się na odważnych zdjęciach!