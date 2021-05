Piękne chwile Iwony i Gerarda w Sanatorium Miłości. Co stało się po programie? [19.05.2021 r.]

"Sanatorium Miłości 2" za nami. Program, w którym kuracjusze pod czujnym okiem kamer szukają swoich drugich połówek, zakończył się już na początku 2020 roku, ale emocji ciągle nie brakuje. O tym, że miłość Iwony i Gerarda kwitnie, huczą plotkarskie portale. To, że Iwona i Gerard mieszkają teraz razem, pokazali podczas nagrania do innej produkcji TVP „Bądźmy razem w domu". pokazali podczas nagrania do innej produkcji TVP „Bądźmy razem w domu".

- Momentem kulminacyjnym była "czarodziejska kawa", na którą zostałam zaproszona przez Gerarda. Dopiero wtedy mogliśmy się do siebie zbliżyć. To było coś pięknego - mówiła Iwona na antenie TVP.

Fani pary przypuszczają również, że Iwona i Gerard spędzili wspólnie urlop w Egipcie. Wkrótce po zakończeniu nagrań do "Sanatorium" Iwona na swoim facebookowym profilu publikowała zdjęcia z "ciepłych krajów".