Piękne i niebezpieczne rośliny domowe. Są trujące, mogą powodować też astmę [zdjęcia - 15.01.2022 r.]

Rośliny trujące i niebezpieczne w doniczkach

Warto mieć w domu rośliny. Poza tym, że dają nam czyste powietrze, to kontakt z roślinami jest nie do przecenienia. Są tacy, którzy bez pielęgnowania roślin, podlewania, przesadzania, siania, itp. czuli by się zdecydowanie gorzej. Istotne jest także to, jak zieleń wpływa na nasze samopoczucie. Już obecność koloru zielonego uspokaja i pozytywnie nastraja.