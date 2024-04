Pięknieje "Delfin" pod Grudziądzem. Zjeżdżalnia wodna i plac zabaw robią wrażenie!ia

Do plaży i całej infrastruktury towarzyszącej prowadzą pięknie alejki chodnikowe przy których urządzono małą architekturę: ławeczki, stoliczki drewniane oraz zieleń. A co najważniejsze, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi: plac zabaw z prawdziwego zdarzenia z wieloma, bezpiecznymi zabawkami linowymi oraz tyrolką .

Powstaje jeszcze 15 nowych domków letniskowych

W budowie nadal pozostają domki letniskowe. One są stawiane od podstaw, po tym jak zdecydowano o rozbiórce tych, które były wykonane przez poprzedniego wykonawcę. Powodem, jak wyjaśniał wójt gminy Grudziądz, Andrzej Rodziewicz było "niewłaściwie zabezpieczenie przez poprzednią firmę w wyniku czego miało dojść do zawilgocenia. Podjęto decyzję o rozmontowaniu". Za obecną budowę gmina Grudziądz zapłaci ponad 5,1 mln zł, choć zakładano na ten cel 3 mln zł. Władze gminy Grudziądz zdecydowały się zapłacić tyle ile zażądała firma stająca do przetargu, decydując się na zwiększenie deficytu. Ta część projektu ma zostać wykonana do połowy roku. Powstanie 15 nowych domków.